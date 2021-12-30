Son dakika haberi | Tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür, 302 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Operasyonda S.Y. gözaltına alındı.