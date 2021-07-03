Son dakika haberleri... Antalya'da taksi ile bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde, seyir halindeki taksi ile bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, seyir halindeki taksi ile bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Arif Düzgün yönetimindeki 07 T 3317 plakalı taksi, Düden Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliyle çarpıştı.
Sürücü Düzgün, adı henüz öğrenilemeyen bisikletliyi hastaneye götürmek istedi.
Teklifi kabul etmeyen bisikletli, yakınları tarafından kaza yerinden alınarak götürüldü.
Kaza anı taksinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam