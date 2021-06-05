Son dakika haberleri: Antalya'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi
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Son dakika haberleri: Antalya'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi

Son dakika haberleri: Antalya'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, asker eğlencesi için bir araya gelen grup, maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal etti.

ANTALYA'da, asker eğlencesi için bir araya gelen grup, maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal etti. Gençlerin müzikli eğlencesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, yollarda araçlarıyla konvoy oluşturup, pencerelerinden sarktı. Kepez Varyantı'nda müzik eşliğinde eğlenen gençler, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


Son dakika haberleri: Antalya'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi
Son dakika haberleri: Antalya'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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