Son dakika haberleri! Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri! Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Mesai öncesi başlayan yangında yaralı ve can kaybı olmadı, maddi zarar büyük Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken fabrikanın A'dan Z'ye mekanik, elektrik ve su tesisatının zarar gördüğü bildirildi...

19.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:54

Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Mesai öncesi başlayan yangında yaralı ve can kaybı olmadı, maddi zarar büyük

Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken fabrikanın A'dan Z'ye mekanik, elektrik ve su tesisatının zarar gördüğü bildirildi

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor

Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Can Hakan Karaca:

A'dan Z'ye bütün mekanik ve elektrik, su tesisatımız zarar gördü"

"Fabrikayı yeni baştan yapacağız"

ANTALYA - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın Yönetim Kurulu başkanı Can Hakan Karaca,"A'dan Z'ye bütün mekanik ve elektrik, su tesisatımız zarar gördü. Fabrikayı yeni baştan yapacağız." dedi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 08.30 sıralarında sanayi bölgesinin 2. kısmındaki soğuk hava deposu üretimi yapan 40 bin metrekare üzerine kurulu bir fabrikada başladı. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi bölgesinin 20'ye yakın itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 100 kişiyi geçkin çalışanın bulunduğu fabrikada çıkan yangının mesai saatinden önce başladığı için içeride kimse olmadığı ve herhangi bir yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Yangına havadan müdahale etmek isteyen yangın söndürme helikopteri, yoğun dumandan dolayı müdahalede bulunamadı. Fabrikanın yanışını çalışanlar büyük bir üzüntüyle izlerken yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

"A'dan Z'ye bütün mekanik tesisat zarar gördü"

Yangına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Can Tek Grup Yönetim Kurlu Başkanı Can Hakan Karaca, üzüntülü olduklarını ancak can kaybı yaşamamalarının tek tesellilerinin olduğunu dile getirdi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini ifade eden Karaca, "Genelde böyle durumlar elektrik kontağından kaynaklanıyor. İçeride yangın sistemimiz cayır cayır çalışıyor. Şu anda soğutma çalışmalarına doğru başlanıyor. Tek derdimiz bir an evvel bu sıkıntı bitsin, ondan sonra düştüğümüz yerden kalkalım. Ne kadar zarar olduğunu bilmiyorum. Ama binanın dışında bazı ünitelerin yanmadığını görüyoruz. Bize kalan sadece onlar. İçerideki ofislerin bir kısmı yanmış, bir kısmı kullanılabilir durumda. A'dan Z'ye bütün mekanik ve elektrik, su tesisatımız zarar gördü. Yeni baştan bu fabrikayı yapacağız." dedi.

"Açılışta beraber oluruz inşallah"

Fabrikanın içerisinde çeşitli kimyasal malzemeler olduğunu ve bu sebepten ötürü zaman zaman patlamalar yaşandığını da aktaran Karaca, "Sıcağa maruz kaldığında patlayabiliyor. Yangın tüpü bile patlayabiliyor. O gördüğünüz patlamalar o yüzden. Detaylı bir çalışma yapmak lazım zarar için. Birkaç ay sonra inşallah açılışta beraber burada oluruz." diye konuştu.

Karaca, yangında çaba gösteren 20 itfaiye ekibine teşekkür ettiğini de sözlerine ekleyip, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Zor bir iştir, bilirim" ifadesini kullandı.

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Son dakika haberleri! Antalya'da soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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