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Son dakika haberleri: Antalya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haberleri: Antalya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da Konyaaltı sahilinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da Konyaaltı sahilinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Liman Mahallesi Boğaçayı Caddesi sahil kısmında kavga ettiği Orhan T. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Erhan Yazıcı (41), 14 gündür tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Yazıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Orhan T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da 7 Şubat'ta sahilde beraber oturan Erhan Yazıcı ve Orhan T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşanmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Yazıcı, Orhan T'yi bıçakla elinden yaralamıştı. Bunun üzerine Orhan T. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yazıcı'ya ateş etmiş, kavgada yaralanan taraflar Erhan Yazıcı ile Orhan T. hastaneye sevk edilmişti.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

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