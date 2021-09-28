Son dakika haberleri... Antalya'da silah tehdidiyle marketten para çalan şüpheli aranıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Antalya'da silah tehdidiyle marketten para çalan şüpheli aranıyor

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da silah tehdidiyle marketten para çalan şüpheli aranıyor

Son dakika haberleri: Antalya'da yüzünde siyah maske, başında kapüşon ile markete giren şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki paraları alıp kaçtı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da yüzünde siyah maske, başında kapüşon ile markete giren şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki paraları alıp kaçtı.

??????? Muratpaşa ilçesi Konuksever mahallesi 808 Sokak'taki bir zincir marketin şubesine giren siyah maskeli ve kapüşonlu şüpheli, önce marketi gezdi. Market çalışanı M.Y'nin kasaya geçmesi üzerine silahını doğrultan şüpheli, kasayı boşaltmasını istedi.

Kasadaki yaklaşık 400 lirayı alan şüpheli, ara sokaklara yaya olarak kaçtı.

Market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, markette incelemede bulundu.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ve M.Y'nin ifadesinden eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
BAŞARAMAZSIN DEDİLER, 8 YIL ÖNCE ADIM ATTIĞI MARKET SEKTÖRÜNDE PATRON OLDU

BAŞARAMAZSIN DEDİLER, 8 YIL ÖNCE ADIM ATTIĞI MARKET SEKTÖRÜNDE PATRON OLDU

 AVCILAR'DA OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE YARALI BULUNDU

AVCILAR'DA OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE YARALI BULUNDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Tunç Soyer Mehmet Nuri Ersoy
Magazin İbrahim Tatlıses Tanem Sivar
Spor Mehmet Topal Valentin Rosier Muslera Lionel Messi Tanem Sivar
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Fatih Terim Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Antalya'da silah tehdidiyle marketten para çalan şüpheli aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 23:24:36. #1.11#