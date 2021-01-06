Son dakika haberleri! Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
06.01.2021 22:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:04
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gökçeören Mahallesi'nde 07 ADP 935 plakalı otomobili ile seyreden Ş.T, motor bölümünden dumanlar çıktığını fark edince aracını yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci