Son dakika haberleri! Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.

Son dakika haberleri! Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor
18.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:14

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.

Kasaba Mahallesi Fakı Çiftliği mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler biber ekili iki seraya da sıçradı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6 arazözle yangına müdahale ediyor.

Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Ayşe Yıldız
Ayşe Yıldız
AA Editörü
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