Son dakika haberleri! Antalya'da seralara da sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.
18.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:14
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı.
Kasaba Mahallesi Fakı Çiftliği mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede yayılan alevler biber ekili iki seraya da sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 6 arazözle yangına müdahale ediyor.
Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Kaynak: AA