Son dakika haberleri: Antalya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Antalya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

30.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:37
Son dakika haberleri: Antalya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'da sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Havalimanı'na gelen yolcu Y.A'yı durdurarak çantasında arama yaptı.

Çantada 50'lik banknotlar halinde sahte 17 bin 500 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sahte dolarları, Rus uyruklu P.S'ye teslim etmek üzere kente getirdiğini öne sürdü.

Ekipler, P.S'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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