Son dakika haberleri... Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Son dakika haberleri... Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Abidin Uçurum, çalıştığı sırada gözlerinin görmediğini belirterek fenalaştı.

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçurum, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçurum'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Uçurum'un kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri... Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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