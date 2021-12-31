Son dakika haberleri... ANTALYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Haberler
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Son dakika haberleri... ANTALYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya ve Denizli'ye sahte içki satışı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

ISPARTA (DHA) - Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya ve Denizli'ye sahte içki satışı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve malzemeleri ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya, Denizli gibi çevre illere sahte içki satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 şüphneli gözaltına alındı. Şüphelilere ait araç, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 623 şişe kaçak/sahte içki, 295 litre sahte alkol, 508 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin 469 adet alkol yapımında kullanılmak üzere etiket, kapüşon, plastik kelepçe, ısıtıcı malzeme, 12 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 455 adet boş şişe ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifade işlemlerinin ardından bırakılırken, diğerleri ise adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberleri... ANTALYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Son dakika haberleri... ANTALYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Son dakika haberleri... ANTALYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

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