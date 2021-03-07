Son dakika haberleri! Antalya'da sahiller sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlere kaldı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, yüksek riskli kategoride bulunan Antalya'da, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, yüksek riskli kategoride bulunan Antalya'da, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Konyaaltı ve Lara sahillerinde ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin olduğu görüldü. Sahilde güneşlenen turistler, zaman zaman denize girdi.

Bazı tatilciler ise sahil bandından yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

Öte yandan polis ekipleri, kentte kısıtlamaya ilişkin denetimlerini devam ettirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun