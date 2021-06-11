Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çaldığı motosikletle polisten kaçan hırsızlık zanlısı kaza yapınca gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çaldığı motosikletle polisten kaçan hırsızlık zanlısı kaza yapınca gözaltına alındı.

Cebesoy Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, plakası bulunmayan motosikleti kullanan Ş.B'ye (13) "dur" ihtarında bulundu.

Polislerin ihtarına uymayarak ters şeritten kaçmaya çalışan çocuk zanlı, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından Burhanetin Onat Caddesi'nde refüje çarpınca yakalandı.

Gözaltına alınan Ş.B, "Motosiklet çalıntı değil 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım." diyerek kendisini savundu. Polislerin arkadaşının adını sorması üzerine Ş.B, "Arkadaşımın adını bilmiyorum." yanıtını verdi.

Yapılan incelemede, motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Polis merkezine götürülen çocuk zanlının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Günlerdir aranan Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın
Günlerdir aranan Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın
Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Fatma Turgut Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Antalya'da polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:39:47. #1.16#

title