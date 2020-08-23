Son dakika haberleri | Antalya'da polisler hayvanları korumak için görev başında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Antalya'da polisler hayvanları korumak için görev başında

Son dakika haberi... Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalara başladı.

23.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:50

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalara başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında eğitimlerini tamamlayan, bir komiser yardımcısı ve 2 polis memurundan oluşan birim, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçti.

Çevre, dogˆa ve hayvanlara kars¸ı is¸lenen suc¸ların o¨nu¨ne gec¸mek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla çalışmalara başlayan birim, sorumlular hakkında Tu¨rk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri dogˆrultusunda adli ve idari is¸lemler için takip ve koordinasyonu sağlıyor.

Polislerden oluşan timin görev aldığı amirlik, kamu kurumları ile koordineli çalışma yürütüyor.

Ekip, hayvanlara zarar verenlerin peşinde

Çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelenin yanı sıra ekipler, "hayvanları o¨ldu¨rme veya yaralama, sokagˆa atma, ac¸ susuz bırakma, hayvanlara ko¨tu¨ davranma, gu¨cu¨nu¨ as¸an yu¨k yu¨kleme, zararlı yiyecek ic¸ecek verme" gibi suçları işleyenlerin peşinde olacak.

Ayrıca ekiplerin görevi, "trafikte hayvana c¸arpıp yardım etmeme, is¸kence, eziyet, zarar verme, bakımlarını ihmal etme, hayvanların do¨vu¨s¸tu¨ru¨lmesiyle kumar oynama ve oynatma, tehlike arz eden hayvanları u¨retme, u¨lkeye sokma" suçlarını da kapsayacak.

Öncelik hayvanın sağlığı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Emel Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 il arasında ilk ekibin Antalya'da kurulduğunu söyledi.

Çevreye ve doğaya verilen zararların yanı sıra hayvanlara kötü muamele, işkence, aç susuz bırakma gibi durumlarda olaya direkt müdahale ettiklerini dile getiren Ünlü, sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yaptıklarını belirtti.

Olaylara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" uygulamasından gelen ihbarlar üzerine müdahale ettiklerini kaydeden Ünlü, "Hayvanlara karşı işlenen her suça müdahale ediyoruz. Öncelikle, hayvanı düşünerek veteriner sağlıyoruz. Daha sonra olayın sorumlusuyla ilgili adli ve idari işlemlerin takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Kamu kurumları ile iş birliği

Son zamanlarda hayvanlara kötü muamele, işkence gibi olayların arttığını vurgulayan Ünlü, bunların sosyal medyaya da yansıdığını belirtti.

Hedeflerinin hayvanlara daha iyi muamele edilmesi olduğunu belirten Ünlü, "Birimimizin, hayvanların da bizim gibi bir canlı olduğuna ilişkin farkındalık yaratmak için çok önemli katkıları olacak." dedi.

Komiser Yardımcısı Ünlü, iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bakımevleri, barınaklarla iş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Ünlü, hayvanlara kötü muamele ve eziyet eden kişilere karşı adli ve idari işlemleri eksiksiz uygulayarak, cezasız kalmamalarını sağlamaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Antalya'da polisler hayvanları korumak için görev başında

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda Güncel
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'koronasavar' koydu
Beyoğlu'nda genç kızlar korona ve trafik kurallarını aldırış etmeden yolculuk yaptılar
Beyoğlu'nda genç kızlar korona ve trafik kurallarını aldırış etmeden yolculuk yaptılar
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Eddie Newton Gökhan Gönül Ronald Koeman Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Dereli Giresun Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Antalya'da polisler hayvanları korumak için görev başında - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 12:18:11. #1.15#
title