Son dakika haberleri! Antalya'da polis memuru kadını bıçakla yaralayan arkadaşı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Antalya'da polis memuru kadını bıçakla yaralayan arkadaşı tutuklandı

Son dakika haberleri! Antalya'da polis memuru kadını bıçakla yaralayan arkadaşı tutuklandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, polis memuru kadını bıçakla yaralayan arkadaşı tutuklandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, polis memuru kadını bıçakla yaralayan arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru L.S'yi bıçakla yaralayan arkadaşı A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

L.S. ile arkadaşı A.Ç, dün Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi'nde, bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, bıçakla L.S'yi yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, L.S'yi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırmış, vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli ise polis ekiplerine teslim edilmişti.

A.Ç'nin, Hakkari'de uzman er olarak görev yaptığı ve izin alarak Antalya'ya geldiği belirtilmişti.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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