Son dakika haberleri... Antalya'da plastik fabrikasında yangın
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Son dakika haberleri... Antalya'da plastik fabrikasında yangın

Son dakika haberleri... Antalya'da plastik fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Organize Sanayi 1. kısımda saat 23.30 sıralarında başlayan yangını Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürüyor. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Antalya'da plastik fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Antalya'da plastik fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Antalya'da plastik fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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