Son dakika haberleri! Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri! Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
13.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:10

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ümit Toma'nın kullandığı 34 DEE 311 plakalı motosiklet, Antalya-Konya kara yolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 14 GE 831 plakalı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çarpışmanın etkisiyle kayalıklara savrulan motosiklet sürücüsü Toma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Toma'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücü ise ayakta yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bir grup motosikletli arkadaşıyla Manavgat Köprülü Kanyon'da tatil yapan Toma'nın, dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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