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Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rus uyruklu Evgeny K. idaresindeki 07 HYA 98 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Akkaya'ya (31) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akkaya'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akkaya'nın cesedi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Evgeny K, gözaltına alındı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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