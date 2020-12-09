Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilin çamurluğunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilin çamurluğunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

09.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:22
Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilin çamurluğunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çamurluğunda sıkışan bir kediyi itfaiye kurtardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çamurluğunda sıkışan bir kediyi itfaiye kurtardı.

Ayhan Yıldız'ın kullandığı 07 AHK 444 plakalı otomobil, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Yoldan yaya olarak ilerleyen Ahmet Özge Tanış, otomobilin çamurluğunda bir kedinin sıkıştığını fark ederek sürücüyü uyardı.

Otomobildeki kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin çamurluk kısmında bir kedinin patisini gördüğünü ve durumu hemen sürücüye bildirdiğini, bu kişinin de aracı hemen yol kenarına çektiğini söyledi.

Ayhan Yıldız da uyarı üzerine aracı hemen yol kenarına çekip, kediyi kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri de kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak kurtardı ve yol kenarındaki araziye saldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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