Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'da otomobilin yanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'da otomobilin yanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Caddesi'nde bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev almaya başladı.

Sürücü araçtan çıkmayı başarırken, yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar, ekipler gelene kadar evlerinin balkonundan hortumlarla alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın yanma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangını gören Mehtap Yayla, gazetecilere, bir yandan itfaiyeye haber verdiğini, diğer yandan hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Araçta biri vardı ama ne zaman çıktığını görmedim. Otomobilde sürekli patlamalar oluyordu, Allah'tan kimseye bir şey olmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
'Patara'dan kum çalındı' iddialarına Kaş Kaymakamlığı'ndan yanıt: Söylenenler asılsız
"Patara'dan kum çalındı" iddialarına Kaş Kaymakamlığı'ndan yanıt: Söylenenler asılsız
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Kartal Tibet Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:40:31. #1.16#

title