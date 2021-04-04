Son dakika haberleri: Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Tepe Mahallesi Hıdırellez Mevkii yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 07 AEA 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, kazayı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, yaklaşık 150 metre aşağıda otomobile ulaştı. Kazada Şahin Öztürk yaşamını yitirirken, Erkan Y. ve Yusuf A. ağır yaralandığı belirtildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürdüğü öğrenilirken, aracı kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı