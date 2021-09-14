Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Muhammer Abdo'nun (50) kullandığı plakasız motosiklet, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda F.G. yönetimindeki 55 AAF 019 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Abdo kaza yerinde hayatını kaybetti, arkasında bulunan eşi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü F.G, polis tarafından gözaltına alındı.