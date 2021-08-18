Son dakika haberleri: Antalya'da otel lojmanında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Antalya'da otel lojmanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Antalya'da otel lojmanında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında çıkan yangın söndürüldü.

Serik ilçesi Boğazkent mahallesi Serkent sitesinde, bir otele ait personel lojmanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Lojmanda kalan otel çalışanları ve çevredeki esnaf, yangına müdahale ederken, lojmanda bulunanlar da tahliye edildi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Lojmandaki bir odada mahsur kalan Cem Şeker, odanın camını kırarak yardım istedi. Şeker, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Cam kesikleri nedeniyle yaralanan Şeker, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren otel çalışanlarından Yusuf Erol ve Yakup Orunç ile vatandaşlardan Eren Kalpaklı ve bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yusuf Erol ve Yakup Orunç ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Kalpaklı ve itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otel lojmanında maddi hasar meydana geldi.

"Oradaki yangını kardeşimle birlikte söndürdük"

Yangını gören ve yangına müdahalesi sırasında hafif yaralanan Eren Kalpaklı, gazetecilere, iş yerinde araç yıkadığı esnada itfaiye sesi ile birlikte yangın yerine gittiğini söyledi.

Kalpaklı, yangında kardeşi ile itfaiyecilere yardıma ettiklerini vurgulayarak, "İtfaiye hortumunu alarak arka taraftan yangının olduğu odalardan birine girdim. Oradaki yangını kardeşimle birlikte söndürdük. Daha sonra 3 kişinin sesini duyduk bağırıyorlardı. Hemen binaya merdiven dayadık onları oradan çıkarttık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
Ormanda kaybolan 2 kız kardeş uyurken bulundu, endişeli aile sevince boğuldu
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Alex Teixeira Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Antalya'da otel lojmanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:06:04. #1.14#

title