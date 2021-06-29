Son dakika haberleri | Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Güzeloba Mahallesi'nde, evlerin ve otellerin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait acil müdahale aracı ve arazözlerin de kullanıldığı çalışmayla yangın söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spiker gözyaşlarını zor tuttu
Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spiker gözyaşlarını zor tuttu
Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi
Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez İbrahim Selim Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:26:23. #1.15#

title