Son dakika haberleri... Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi

Son dakika haberleri... Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'da 1'i kadın 2 kişinin, Tünektepe'de ormanlık alana doğru tırmanması, polisi alarma geçirdi.

ANTALYA'da 1'i kadın 2 kişinin, Tünektepe'de ormanlık alana doğru tırmanması, polisi alarma geçirdi. Kısa sürede bölgeye polisler sevk edildi. Bölgede 1 saate yakın inceleme yapan ekipler, Rus olduğu belirlenen 2 kişiyi polis merkezine götürdü. 

Olay, öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde meydana geldi. Yurdun çoğu bölgesinde olduğu gibi Antalya'da da orman alanlarına girişin yasak olmasına rağmen 2 kişinin ellerinde poşetle alana doğru tırmandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca bölgede kamera ve dürbünle inceleme yapan ekipler, 2 kişinin teleferik direkleri altından Tünektepe'ye çıktığını belirledi. Şüphelilerin arkasından dağa tırmanan ekipler, uyarı yaparak aşağı inmesini sağladı. Yapılan incelemede, 1'i kadın 2 kişinin Rusya vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Pasaportları ve üzerindeki çantaları incelenen Ruslar, detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


Son dakika haberleri... Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi
Son dakika haberleri... Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Manavgat yangınında 4. gün! Havadan çekilen görüntüler tahribatın boyutunu gözler önüne serdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Yıldız Tilbe Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 13:47:08. #1.15#

title