Son dakika haberleri: Antalya'da orman yangını (1)
Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
22.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:12
ANTALYA'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Serik'e bağlı Tonguçlu Mahallesi Aklar mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Kaynak: DHA