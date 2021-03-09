Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi
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Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi

09.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:40

Antalya'da kayıp olarak aranırken ölü bulanan kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Antalya'da kayıp olarak aranırken ölü bulanan kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın cenazesi, Antalya'dan memleketi Kayseri'ye getirildi.

Polat'ın cenazesi, Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada defnedildi.

Törende gözyaşı döken anne Güler ve baba Atila Polat, güçlükle ayakta durabildi.

Antalya'da, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mervenur Polat'ın cesedi, dün Muratpaşa ilçesindeki evin çatısında bulunmuş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi
Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi
Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi
Antalya'da ölü bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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