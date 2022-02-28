Son dakika haberleri... Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA, Talip Demirci - Güncel
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Son dakika haberleri... Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Danimarka uyruklu Hans Jorgen Hansen'in (67) kullandığı 07 AUE 185 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi D-400 kara yolunda, Z.A. (51) yönetimindeki 07 AGB 854 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Hansen, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hansen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberleri... Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Talip Demirci - Güncel

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