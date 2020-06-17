Son dakika haberleri: Antalya'da maske ve fiziki mesafe unutuldu
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Son dakika haberleri: Antalya'da maske ve fiziki mesafe unutuldu

Son dakika haberi... ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı fiziki mesafe ve maske kuralına uymuyor.

Son dakika haberleri: Antalya'da maske ve fiziki mesafe unutuldu
17.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:55

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı fiziki mesafe ve maske kuralına uymuyor.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni normal hayatın başlamasının ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sahilde güneşlenip, Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 25, nem oranı ise yüzde 75 ölçüldü.

Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde kalabalığın yoğun olduğu dikkati çekti. Sahilde güneşlenenlerin büyük kısmının fiziki mesafe ve maske kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Sahil bandında banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak yan yana oturan gençlerin büyük kısmının maskelerinin çantalarında ya da çenelerinin altında olduğu gözlendi. Hem fiziki mesafeyi aşan hem de maske takmayan gençler görüntülendiklerini görünce ceplerindeki maskeleri çıkarıp takmaya çalıştı. Neden maske takmadıkları sorulunca da birazdan denize girecekleri için maske takmadıklarını söyledi. Gençlerin çoğunluğu da maskeyle sıcak havada nefes almakta zorlandıklarını belirtti.GENÇLER KOLUNA, ÇENELERİNE, KAFALARINA TAKIYORLARSahilde maskeleri takılı bir şekilde yürüyüş yapan 70 yaşındaki Eyüp ve Atiye Turgut çiftçi ise,yaşlıların gençlerden daha çok kurallara uyduğunu anlattı. Turgut çifti, maske takmayan gençleri tepki çekecekleri korkusuyla uyaramadıklarını söyledi.

Bankta eşi Nihat ile maske takarak oturan Sevgi Özçelik, sağlık için maske takmanın ve fiziki mesafe kuralının uygulanması gerektiğini söyledi. Maskenin olması gerektiği yerin dışında her yere takıldığını anlatan Özçelik, "Gençler koluna, çenelerine, kafalarına, ellerine takıyorlar. Sıcak hava olunca kısa sürede bunalıyor insanlar. Hemen çıkarıp atıyorlar ya da başka yerlere takıyorlar maskeleri" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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