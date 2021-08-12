Son dakika haberleri... Antalya'da kuyumcudaki silahlı soygunun 4 şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanından 6 Ağustos'ta silah zoruyla bir miktar para ve imitasyon altınları alıp kaçan 2 zanlının ifadeleri doğrultusunda 2 kişi daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş