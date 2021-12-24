Son dakika haberleri! Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametinden gelip Sarılar istikametine gitmekte olan Ramazan N.'nin kullandığı 42 R 1874 plakalı otomobil, Çakalderesi Kavşağı'nda şehir merkezi istikametinden Antalya istikametine seyir eden Battal Özdemir'in kullandığı 07 ALG 229 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki araçta da hasar meydana gelen kazada Battal Özdemir ile eşi Birgül Özdemir yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın sürücü Ramazan N.'nin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Antalya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

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