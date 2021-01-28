Son dakika haberleri | Antalya'da kendini darbeden eşini öldüren kadının kızına jandarmadan doğum günü sürprizi

Son dakika habere göre Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının kızına jandarma ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya'da kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının kızına jandarma ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tutuklu M.İ'nin anne ve babasının yanında kalan 9 yaşındaki C.D.İ'nin doğum gününü kutlamak için pasta aldı.

Üzerinde "Güneş kadar parlak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... İyi ki doğdun" yazılı pastayla jandarma ekiplerini karşısında gören küçük kız, mutluluk yaşadı. Ekipler C.D.İ ve kardeşine çeşitli hediyeler de verdi.

M.İ'nin avukatı Ahmet Onaran, doğum günü sürprizi nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Onaran, küçük kızın sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 7 Ocak'ta servis şoförü Ramazan İ'nin (32), ellerine kelepçe taktığı eşi M.İ'yi darbettiği, kadının da ertesi gün sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü.

Gözaltına alınan M.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin