Son dakika haberleri | Antalya'da kaza yapan motosikletli ve yardımına gelenlere minibüs çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yardımına gelen 3 kişiye minibüs çarptı, biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.