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Son dakika haberleri: Antalya'da kamyonet tıra çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Antalya'da kamyonet tıra çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Mert Aktay (25) idaresindeki 07 YIL 28 plakalı kamyonet, Serik-Antalya kara yolu Boztepe Kavşağı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Aktay ile kamyonette bulunan Şadi Can (21) ve Şakir Arıkan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Serik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan gelecek aylarda askere gitmeye hazırlanan Şadi Can, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Can'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı öne sürüldü.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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