Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
AA, Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Neşet Günay (21) idaresindeki 07 AGV 165 plakalı motosiklet, Merkez Mahalle Burmahancı Caddesi'nde, sürücünün kimliği henüz bilinmeyen 07 FPD 41 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.