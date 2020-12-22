Son dakika haberleri: Antalya'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberleri: Antalya'da kaçakçılık operasyonu

22.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:06
Son dakika haberleri: Antalya'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı 255 cinsel içerikli ilaç ile 23 litre etil alkol ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı 255 cinsel içerikli ilaç ile 23 litre etil alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kamu zararının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla gümrük kaçağı alkollü içecek imalatı ve satışı yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramalarda 255 cinsel içerikli ilaç ile 23 litre etil alkol ele geçirildi.

İşyeri sahibi S.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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