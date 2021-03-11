Son dakika haberleri: Antalya'da jandarmanın "seyyar trafik eğitim sınıfı" projesi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Antalya'da jandarmanın "seyyar trafik eğitim sınıfı" projesi başladı

11.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:50
Son dakika haberleri: Antalya'da jandarmanın

Son dakika haberleri... Antalya Valiliği ve İl jandarma Komutanlığı işbirliğinde seyyar trafik sınıfı projesi başlatıldığı bildirildi.

Antalya Valiliği ve İl jandarma Komutanlığı işbirliğinde seyyar trafik sınıfı projesi başlatıldığı bildirildi.

Serik ilçesindeki Yukarı Kocayatak İlkokulunda proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulda seyyar trafik parkuru kurarak öğrencileri bilgilendirdi.

Afişler, broşürler ve eğitim videolarıyla trafik kulları hakkında bilinçlendirme çalışması yapılan okulda açılan sınıfın seyyar olması ve laboratuvar ortamı oluşturmasının çocuklarda algı ve seçiciliği arttırdığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, uygulamaya katılan öğrencilere maske ve kitap hediye etti.

Projenin sadece okullarda öğrencilere yönelik olmadığı, kamuya açık alanlarda, kahvehanelerde, kafeteryalarda, tarlada, mahalleler gibi uygun olan her yerde her yaştan kesimine yönelik uygulanacağı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de okulda yaptığı açıklamada, projeden faydalanan ilçe olarak kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek, "Seyyar trafik sınıfının oluşturulmasıyla çocuklarımızın trafik kuralları hakkında bilinçlenmesi son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Uygulamaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, okul müdürü Hatice Ölmez Aydın ve muhtar Mehmet Ün de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Antalya'da jandarmanın "seyyar trafik eğitim sınıfı" projesi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:51:36. #1.14#
title