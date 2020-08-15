Son dakika haberleri! Antalya'da jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim
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Son dakika haberleri! Antalya'da jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim

Son dakika gündem haberi... Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 61 noktada gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 181 sürücüye kask takmamak ve diğer kuralları ihlalden 45 bin 88 TL cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberleri! Antalya'da jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim
15.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:16

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 61 noktada gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 181 sürücüye kask takmamak ve diğer kuralları ihlalden 45 bin 88 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimlerine devam ediyor. Jandarma Trafik ve Jandarma Asayiş Timlerince 61 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde bin 487 araç kontrol edildi, 181 sürücüye kask takmamak ve diğer kural ihlallerinden toplam 45 bin 88 TL cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri bulunan 28 araç ise trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığının trafik düzeni ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik havadan ve karayolundan denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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