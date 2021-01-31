Son dakika haberleri! Antalya'da iş hanında kilitli kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Antalya'da iş hanında kilitli kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

31.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:12
Son dakika haberleri! Antalya'da iş hanında kilitli kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika gündem haberi... Antalya'da bir iş hanında kilitli kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da bir iş hanında kilitli kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'ndeki bir iş hanında bürosu bulunan avukat Ramazan Oral, akşam saatlerinde ofisinden çıkmak istediği sırada iş hanının girişinin kilitli olduğunu fark etti.

Beraberindeki 12 yaşındaki oğlu Ege ve Hilal Boyacı ile iş hanından çıkamayan Oral, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine iş hanına gelerek kapıdaki zinciri kıran itfaiye ekipleri, Oral ve beraberindekileri çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Yıldız Tilbe Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Antalya'da iş hanında kilitli kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 20:13:32. #1.14#
title