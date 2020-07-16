Son dakika haberleri: Antalya'da inşaat iskelesi çöktü bir işçi hayatı kaybetti Bir son dakika haberine göre Antalya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi öldü.

Antalya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi öldü. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde devam eden tadilat çalışmaları için kurulan iskele, işçi Salih Tosun'un (51) çalışması sırasında belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çöken iskelenin altında kalan Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kaynak: AA