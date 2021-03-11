Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile 2 kızı yaralandı
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Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile 2 kızı yaralandı

11.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:18
Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile 2 kızı yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yayla Ağullu Köy yolu kavşağında, H.S. (41) yönetimindeki 07 ADN 480 plakalı otomobil ile B.G.'nin (22) kullandığı 07 P 1303 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden H.S. ile aynı otomobilde bulunan kızları A.S. (22) ve M.S. (20) yaralandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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