Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile 2 kızı yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan baba ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı.