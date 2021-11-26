Son dakika haberleri | Antalya'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Antalya'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Antalya'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, duygu sömürüsü yapılarak vatandaşların paralarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan asayiş uygulamasında Kepez ilçesinde şüphelenilen araç durduruldu.

Daha önce eşkali belirlenen araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Antalya'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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