Son dakika haberleri | Antalya'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, duygu sömürüsü yapılarak vatandaşların paralarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan asayiş uygulamasında Kepez ilçesinde şüphelenilen araç durduruldu.

Daha önce eşkali belirlenen araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?