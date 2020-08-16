Son dakika haberleri | Antalya'da hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı
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Son dakika haberleri | Antalya'da hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, hamamda çıkarak ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.

Son dakika haberleri | Antalya'da hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı
16.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:12

Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, hamamda çıkarak ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.

Kayaburnu Mahallesi'nde hamam olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

Kısa sürede yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığa ait 8 arazöz ve ekiplerle müdahale ediliyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşık 400 metre uzaklıkta devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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