Son dakika haberleri | Antalya'da hamamda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, hamamda çıkarak ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde itfaiye ekipleri, hamamda çıkarak ağaçlık alana sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.

Kayaburnu Mahallesi'nde hamam olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ağaçlık alana sıçradı.

Kısa sürede yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığa ait 8 arazöz ve ekiplerle müdahale ediliyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşık 400 metre uzaklıkta devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA