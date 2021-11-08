Son dakika haberleri: Antalya'da halk otobüsünün karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'da halk otobüsünün şehir güvenlik kamerası direğine, durağa ve iki araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Şükrü B (68) yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü, Güllük Caddesi'nde şehir güvenlik kamerası direğine ve durağa çarptı.

Bu sırada otobüste bulunan yolcular araçtan indi.

Önündeki direği devirerek tekrar hareket eden otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı ve Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı otomobillere çarptı.

Daha sonra da elektrik direğine çarparak durabilen halk otobüsü ve araçlarda hasar oluştu, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza anı, çevrede bulunan ve otobüsün içindeki kameralarca kaydedildi.

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