Son dakika haberleri: Antalya'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Antalya'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Antalya'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası sektöründe çalışan Akif Göktaş (37), dün akşam Kepez ilçesinde bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada fenalaştı.

Saha içinde yere yığılan Göktaş, kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Göktaş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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