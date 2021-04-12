Son dakika haberleri... Antalya'da FETÖ'nun sözde adliye sorumlusuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Son dakika gündem haberi... Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Tataristan ve adliye sorumlusu olduğu iddia edilen kişiye verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Tataristan ve adliye sorumlusu olduğu iddia edilen kişiye verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, tutuklu sanık Ahmet Ş'nin GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ve gmail logosu altına gizlenmiş Kakao programına rastlandığı belirtildi.

Kararda, gizli tanık Tuna'nın beyanlarına göre Ahmet Ş'nin 1990'lı yıllarda örgütün elebaşı Gülen ile Tataristan'a giden ilk kişi olduğu, örgütün sözde "Tataristan sorumlusu" olarak atandığı ve yıllarca yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

Örgütün derneklerine üye olan, başkanlık yapan Ahmet Ş'nin örgütün değişik programlara katılarak sohbet verdiği, yapının dini anlayışını örgüt üyelerine aktardığına işaret edildi.

Ahmet Ş'nin aynı zamanda örgütün sözde "adliye sorumlusu" olduğunu belirten gizli tanık Tuna'nın gerekçeli kararda şu ifadelerine yer verildi:

"Ben kayıt işlerine bakarken avukatlar, hakim ve savcılar gelirlerdi. Ahmet Ş. beni arayarak özel bir indirim yapılmasını isterdi. Ayrıca bu kişilerin çocukları hakkında bilgi alırdı. Hatta adliyeye gelen birine 'Ahmet Beyi nereden tanıyorsunuz, o bizlerle muhatap olmaz, üst konumdadır' dediğimde, 'Ahmet Ş. bizim imamımızdır, haftada bir kez toplanıyoruz' demişti."

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suç unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, Ahmet Ş'nin üst sınırdan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Kararda, sanığın örgütsel görevleri sorgulamaksızın kabul ederek organik bağını ortaya koyduğu, suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam