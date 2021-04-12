Son dakika haberleri... Antalya'da FETÖ'nun sözde adliye sorumlusuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'da FETÖ'nun sözde adliye sorumlusuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da FETÖ'nun sözde adliye sorumlusuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Son dakika gündem haberi... Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Tataristan ve adliye sorumlusu olduğu iddia edilen kişiye verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Tataristan ve adliye sorumlusu olduğu iddia edilen kişiye verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, tutuklu sanık Ahmet Ş'nin GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock ve gmail logosu altına gizlenmiş Kakao programına rastlandığı belirtildi.

Kararda, gizli tanık Tuna'nın beyanlarına göre Ahmet Ş'nin 1990'lı yıllarda örgütün elebaşı Gülen ile Tataristan'a giden ilk kişi olduğu, örgütün sözde "Tataristan sorumlusu" olarak atandığı ve yıllarca yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

Örgütün derneklerine üye olan, başkanlık yapan Ahmet Ş'nin örgütün değişik programlara katılarak sohbet verdiği, yapının dini anlayışını örgüt üyelerine aktardığına işaret edildi.

Ahmet Ş'nin aynı zamanda örgütün sözde "adliye sorumlusu" olduğunu belirten gizli tanık Tuna'nın gerekçeli kararda şu ifadelerine yer verildi:

"Ben kayıt işlerine bakarken avukatlar, hakim ve savcılar gelirlerdi. Ahmet Ş. beni arayarak özel bir indirim yapılmasını isterdi. Ayrıca bu kişilerin çocukları hakkında bilgi alırdı. Hatta adliyeye gelen birine 'Ahmet Beyi nereden tanıyorsunuz, o bizlerle muhatap olmaz, üst konumdadır' dediğimde, 'Ahmet Ş. bizim imamımızdır, haftada bir kez toplanıyoruz' demişti."

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suç unsurlarının oluştuğu belirtilen kararda, Ahmet Ş'nin üst sınırdan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, tutukluluk halinin devamının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Kararda, sanığın örgütsel görevleri sorgulamaksızın kabul ederek organik bağını ortaya koyduğu, suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tuğrul Tülek Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Necip Uysal Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Antalya'da FETÖ'nun sözde adliye sorumlusuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:26:08. #1.15#
title