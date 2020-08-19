Son dakika haberleri: Antalya'da fabrika yangını
Son dakika gündem haberine göre Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
19.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:18
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya OSB'de faaliyet gösteren soğuk hava deposu üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA