Son dakika haberleri | Antalya'da evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın öldü
09.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:22
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Elmalı ilçesinde, evinde yangın çıkan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, evinde yangın çıkan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Yuva Mahallesi'ndeki müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, yalnız yaşayan Rabia Karaduman'ın (75) cesedi bulundu.
Karaduman'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak