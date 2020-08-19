Son dakika haberleri | Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı aranıyor
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Son dakika haberleri | Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı aranıyor

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı karısını öldürdüğü iddia edilen ve olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri | Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı aranıyor
19.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:04

Antalya'nın Serik ilçesinde, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı karısını öldürdüğü iddia edilen ve olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Merkez Mahallesi'nde tartıştığı eşi 7 çocuk annesi Dudu Ç'yi (40) boynundan, karnından ve kollarından bıçakladıktan sonra evden ayrılan Metin Ç. (41) için bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Şüphelinin muhtemel kaçış noktalarını tespit eden polis ve jandarma ekipleri zanlıyı her yerde arıyor.

Öte yandan komşularının verdiği ifadede çiftin daha önceden de sık sık tartıştıkları bilgisi yer aldı. Bu tartışmalar nedeniyle Metin Ç. hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği ve bu cezanın da martta sona erdiği bildirildi. Ayrıca Metin Ç'nin çocuklarına daha önceki bir tartışma sonrası, "Bir gün bu annenizi öldüreceğim." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı belirtilen çiftin, kızlarının düğünü için bir hafta önce bir araya geldikleri kaydedildi.

Katil zanlısı Metin Ç'nin cinayetten önce babası Hüseyin Ç.'yi de arayarak, "Sizleri çok seviyorum, hakkınızı helal edin." dediği belirtildi.

Cenaze bugün toprağa verilecek

Eşi tarafından öldürülen Dudu Ç.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, bugün Serik'te defnedilecek.

Serik ilçesinde Metin Ç, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı karısı Dudu Ç. ile tartıştıktan sonra boynundan, karnından ve kollarından bıçaklamış, olayın ardından evden ayrılmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dudu Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan zanlının yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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