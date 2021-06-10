Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla yaraladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla yaraladı.

M.D, (28) Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'taki müstakil evde eşi Seycan D. (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. tabancayla eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Seycan D'yi Kepez Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Muharrem İnce Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Hasibe Eren Fatma Turgut Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Eşi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:12:49. #1.15#

title